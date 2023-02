Liceo Firenze, la preside: “Con la lettera, messaggio arrivato a studenti forte e chiaro” (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Come dirigente scolastica Annalisa Savino vuole “evitare di alimentare ancora la già grande sovraesposizione mediatica a proposito di questioni che, seppur attinenti alla scuola e al suo ruolo nella società, tuttavia diventano facile oggetto di polemica e di strumentalizzazione”. E’ quanto dichiara all’Adnkronos la preside del Liceo scientifico ‘Leonardo Da Vinci’ di Firenze dopo le parole del ministro dell’Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, che ha definito la sua lettera agli studenti “un atto di propaganda”. La dirigente scolastica, che ha risposto all’Adnkronos tramite una mail firmata da un suo collaboratore scolastico, precisa che “non è sua intenzione di aggiungere niente altro” rispetto alla lettera. “Il messaggio era rivolto agli ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Come dirigente scolastica Annalisa Savino vuole “evitare di alimentare ancora la già grande sovraesposizione mediatica a proposito di questioni che, seppur attinenti alla scuola e al suo ruolo nella società, tuttavia diventano facile oggetto di polemica e di strumentalizzazione”. E’ quanto dichiara all’Adnkronos ladelscientifico ‘Leonardo Da Vinci’ didopo le parole del ministro dell’Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, che ha definito la suaagli“un atto di propaganda”. La dirigente scolastica, che ha risposto all’Adnkronos tramite una mail firmata da un suo collaboratore scolastico, precisa che “non è sua intenzione di aggiungere niente altro” rispetto alla. “Ilera rivolto agli ...

