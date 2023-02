Liceo Firenze, Boldrini critica Valditara: “Ha attaccato la preside che aveva scritto una bella lettera ispirata alla Costituzione” (Di giovedì 23 febbraio 2023) ROMA – “Non solo il Governo non ha condannato il pestaggio di Azione studentesca, vicina a Fratelli d’Italia, ai danni dei giovani del Liceo di Firenze. Ora Valditara attacca la preside che ha scritto una bella lettera ispirata alla Costituzione, minacciando provvedimenti. Tutto molto chiaro”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini (foto), parlamentare del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 febbraio 2023) ROMA – “Non solo il Governo non ha condannato il pestaggio di Azione studentesca, vicina a Fratelli d’Italia, ai danni dei giovani deldi. Oraattacca lache hauna, minacciando provvedimenti. Tutto molto chiaro”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook l’exnte della Camera dei Deputati Laura(foto), parlamentare del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

