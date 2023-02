Libro dei Fatti in classe | il plauso delle scuole cattoliche

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Oggi, in un mondo in cui i ragazzi vengono bombardati da tante informazioni e troppo spesso da troppe interpretazioni, uno strumento come ildeidell’Adnkronos è davvero utilissimo perché abitua i giovani, i futuri cittadini, a distinguere una notizia vera da una fake news e poi li informa su quello che succede realmente, al di làtante parole che si susseguono nel web”. Lo sottolinea Virginia Kaladich, presidente della federazione che raggruppa leitaliane. Kaladich sottolinea anche “l’importanza del favorire la lettura, i giornali in. Apre la mente, suscita spirito critico, apre a nuovi orizzonti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.