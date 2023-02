Liam Neeson non girerà mai più una scena di sesso: "Certe cose vanno lasciate all'immaginazione" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Liam Neeson ha dichiarato in maniera molto categorica di non essere più interessato a girare scene di sesso in quanto motivo di profondo imbarazzo. Liam Neeson è tornato di recente alla ribalta per diverse dichiarazioni in cui ha criticato i film di supereroi, rei a suo avviso di avere tutti la stessa storia, e l'universo di Star Wars, ormai stracolmo di spinoff. Nel frattempo ha ammesso di non essere più interessato a girare scene di sesso in futuro. "Sarò completamente onesto. Non riesco a guardare le scene di sesso, mi imbarazzo. So benissimo che sono coreografate, ma non sento il bisogno di guardarle" ha dichiarato ai microfoni di Vanity Fair. "E concordo con Penn, non sento il bisogno di girarle e non mi piace … Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023)ha dichiarato in maniera molto categorica di non essere più interessato a girare scene diin quanto motivo di profondo imbarazzo.è tornato di recente alla ribalta per diverse dichiarazioni in cui ha criticato i film di supereroi, rei a suo avviso di avere tutti la stessa storia, e l'universo di Star Wars, ormai stracolmo di spinoff. Nel frattempo ha ammesso di non essere più interessato a girare scene diin futuro. "Sarò completamente onesto. Non riesco a guardare le scene di, mi imbarazzo. So benissimo che sono coreografate, ma non sento il bisogno di guardarle" ha dichiarato ai microfoni di Vanity Fair. "E concordo con Penn, non sento il bisogno di girarle e non mi piace …

