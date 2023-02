L’ex marito della Rowling nascose il libro di Harry Potter per non farsi lasciare (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’autrice più famosa nel mondo, sostiene che il suo primo marito Jorge Arantes, abbia tenuto in “ostaggio” il suo manoscritto di Harry Potter, nel tentativo di impedirle di lasciarlo. Lo ha raccontato nel primo episodio del podcast “Witch Trials of J.K. Rowling”. Nel podcast, l’autrice si espone raccontando della sua relazione tossica, negli anni ’90, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’autrice più famosa nel mondo, sostiene che il suo primoJorge Arantes, abbia tenuto in “ostaggio” il suo manoscritto di, nel tentativo di impedirle di lasciarlo. Lo ha raccontato nel primo episodio del podcast “Witch Trials of J.K.”. Nel podcast, l’autrice si espone raccontandosua relazione tossica, negli anni ’90, ... TAG24.

