Lettera preside dopo aggressione liceo Firenze | Valditara | “Impropria”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “In Italia non c’è nessun pericolo fascista, non c’è nessuna deriva violenta o autoritaria”. Così il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe, ospite della trasmissione ‘Mattino 5 news’ su Canale5, riferendosi allaaperta delladelscientifico ‘Leonardo Da Vinci’ di, Annalisa Savino. “Difendere le frontiere e ricordare il proprio passato o l’identità di un popolo non ha nulla a che vedere con il fascismo o, peggio, con il nazismo. Quindi inviterei laa riflettere più attentamente sulla storia e sul presente”, ha aggiunto il ministro definendo la“del tutto. Mi è dispiaciuto leggere questae che sia stata letta agli studenti. Il contenuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Pestaggio Firenze, il ministro #Valditara contro la preside che ha scritto la lettera: 'Impropria, valutiamo provvedimenti' @ultimora_pol - fattoquotidiano : Firenze, la lettera della preside agli studenti: “Il fascismo è nato con la vittima di un pestaggio lasciata a se s… - elio_vito : ??Il Ministro Valditara non ha detto una parola di condanna per l’assalto squadrista davanti al liceo di Firenze e… - GiovanniAndreu2 : RT @elio_vito: ??Il Ministro Valditara non ha detto una parola di condanna per l’assalto squadrista davanti al liceo di Firenze e di solida… - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: Firenze, il ministro Valditara contro la preside che ha scritto agli studenti dopo l’aggressione: “Lettera ridicola. È… -

Una"del tutto impropria". Perché "non compete a unalanciare messaggi di questo tipo". Lo ha detto a Mattino 5 il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara , parlando della ..."E' unadel tutto impropria, mi è dispiaciuto leggerla, non compete ad unalanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c'è alcuna ...

La lettera della preside agli studenti dopo il pestaggio a Firenze: «Il fascismo è nato sui bordi di un marciapiede» Corriere Fiorentino

“Così è nato il fascismo”. È scontro sulla lettera della preside di Firenze La Repubblica Firenze.it

Valditara, ridicola e impropria lettera preside - Ultima Ora Agenzia ANSA

Valditara contro la preside che ha scritto la lettera sul fascismo: "Atto improprio, ridicolo parlare di risc… la Repubblica

Lettera preside dopo aggressione liceo Firenze, Valditara: "Impropria" Adnkronos

Tace per un giorno, il ministro. Mentre la lettera della preside di Firenze ai suoi studenti, per spronarli a non essere indifferenti alla violenza che portò al fascismo, è diventata virale: condivisa ...Della lettera della preside di un liceo fiorentino in merito alle aggressioni da parte di gruppi riconducibili ad Azione Universitaria "non so che farmene, in Italia non c'è alcuna deriva violenta e ...