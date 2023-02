Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laurapalladino1 : @askija @iva605 @dariafilippi Grazie per spunti, io ne ho letti abbastanza, mi limito a segnalare : il fondo della… - LucaPalatucci : @midellam01 Una lettera mal scritta, dove si interviene su un grave fatto di cronaca citando un fautore del totalit… - inihorazia : @Laura_Virgy Anche tanti disabili visivi hanno questo problema perché tanti siti non sono senza barriere e non rest… - swamilee : @lettera_marco Peraltro ho tollerato abbastanza. - inverso_l : @DavideR46325615 Se lo avessero applicato alla lettera non troverebbero abbastanza 'competenti' da candidare..?? -

Caro Beppe, cari Italians. Sto cominciando ad avernedel politicamente corretto. Quasi non passa giorno che sul nostro Corriere non compaia un articolo o un commento su prese di posizione che per me sono, francamente, incomprensibili. Oggi, ...Che peso deve essere pensare: "Ho dato tutto, ma non è stato". Io c'ho messo tanto ad ... È una, la descrizione di un momento. Nella serata dei duetti di Sanremo hai cantato Vivere , ...

LETTERA Ne ho abbastanza del politicamente corretto Corriere

UK, una lettera datata 1916 è stata consegnata a Londra più di 100 anni dopo Sky Tg24

Ecco come Chiara Ferragni ha “scopiazzato” la lettera di Sanremo ... MOW

Studente colpisce con una pala un compagno di classe: 45 giorni di sospensione. Poi la lettera di scuse: “Ho sbagliato, soffro di un disturbo antisociale di personalità” Orizzonte Scuola

Il testo della lettera di Chiara Ferragni a Sanremo TG Poste

Il concertismo fine a se stesso, nonostante sia un'attività meravigliosa, per me non è stato mai abbastanza». Tutto questo non sarà passato inosservato. «Sono stata invitata in Senato, come presidente ...L’acqua potabile non sempre è disponibile e tutti ormai siamo forniti di autobotti per la raccolta dell’acqua piovana mentre gli incendi che hanno colpito tutti i nostri parchi in questi decenni ci ...