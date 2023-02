Letizia di Spagna resta (quasi) in lingerie, abito rosa traslucido (Di giovedì 23 febbraio 2023) Letizia di Spagna si presenta a uno degli eventi più attesi dell’anno, l’inaugurazione di ARCO, la fiera di arte contemporanea a Madrid. Un appuntamento in cui la Reina sfoggia i look più originali e anche il 2023 non fa eccezione, dato che l’abito scelto è uno chemisier rosa confetto, traslucido, a metà tra una vestaglia e una camicia da notte, firmato Moisés Nieto. Risultato? La Regina sembra in lingerie. Letizia di Spagna, bella in rosa Il rosa è diventato rapidamente il colore preferito di Letizia di Spagna che lo sta utilizzando per occasioni diurne o serali, formali o informali. Così, la moglie di Felipe ha recuperato dal suo guardaroba l’abito ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 febbraio 2023)disi presenta a uno degli eventi più attesi dell’anno, l’inaugurazione di ARCO, la fiera di arte contemporanea a Madrid. Un appuntamento in cui la Reina sfoggia i look più originali e anche il 2023 non fa eccezione, dato che l’scelto è uno chemisierconfetto,, a metà tra una vestaglia e una camicia da notte, firmato Moisés Nieto. Risultato? La Regina sembra indi, bella inIlè diventato rapidamente il colore preferito didiche lo sta utilizzando per occasioni diurne o serali, formali o informali. Così, la moglie di Felipe ha recuperato dal suo guardaroba l’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tina6538149954 : @_Nialler_______ Che i siciliani urlano come gli spagnoli ?? non ho mai sentito urlare la Regina di Spagna Letizia e neppure Leonor - infoitcultura : Letizia di Spagna, l'abito a fiori romantico è 'rubato' dall'armadio di Kate Middleton - infoitcultura : Letizia di Spagna con il vestito a fiori e gli orecchini spaiati per uno stile royal folk da copiare nell'estate 20… - infoitcultura : Letizia di Spagna gioca con le trasparenze gitane - monarchico : Il #Re #Felipe e la #Regina #Letizia di #Spagna inaugurano la #mostra dedicata al #pittore #Joaquín #Sorolla… -