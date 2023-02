L’Eredità raggiunge il traguardo delle 5 000 puntate Ecco chi è il campione che ha vinto di più

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L'Eredità Per, lo storico quiz del preserale di Rai1, è arrivato il momento di festeggiare. Sabato 25 febbraio 2023, il game show – condotto attualmente da Flavio Insinna –rà il5.000. Una tappa importante per la trasmissione, giunta al 21esimo anno di programmazione. Nata nel 2002 con la conduzione di Amadeus, che lo ha condotto fino al 2006 per un totale di 984ha visto alternarsi poi Carlo Conti, ‘padrone di casa’ per ben 2154 appuntamenti, e Fabrizio Frizzi, di ruolo dal 2014 al 2018 per 782 ’scontri’ (di cui alcuni mai trasmessi per via della sua improvvisa scomparsa). Le redini sono state, infine, assunte nel 2018 da Flavio Insinna, che sabatorà le 1080 ...