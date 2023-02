L'Eredità, chi è la professoressa Eleonora (sostituta di Samira Lui): lavoro, età e marito (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da un po' di giorni a queste parti, i fan de L'Eredità si stanno chiedendo chi sia quella professoressa che occupa il posto di Samira Lui. Quest'ultima è stata rimpiazzata in misura temporanea, causa impegni personali, e al suo posto gli autori del game show di mamma Rai hanno pensato di chiamare, anzi richiamare, Eleonora. In realtà la bionda professoressa non è assolutamente un volto nuovo per il programma. Ha esperienza alle spalle, sia per quanto riguarda il gioco televisivo che per quanto riguarda la tv in generale. Cognome, età, lavoro, scopriamo tutto ciò che c'è da sapere sul conto di questa professoressa dalla chioma bionda! Chi è Eleonora la professoressa de L'Eredità? Età, cognome e ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da un po' di giorni a queste parti, i fan de L'si stanno chiedendo chi sia quellache occupa il posto diLui. Quest'ultima è stata rimpiazzata in misura temporanea, causa impegni personali, e al suo posto gli autori del game show di mamma Rai hanno pensato di chiamare, anzi richiamare,. In realtà la biondanon è assolutamente un volto nuovo per il programma. Ha esperienza alle spalle, sia per quanto riguarda il gioco televisivo che per quanto riguarda la tv in generale. Cognome, età,, scopriamo tutto ciò che c'è da sapere sul conto di questadalla chioma bionda! Chi èlade L'? Età, cognome e ...

