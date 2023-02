Leonardo Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia 

Leggi su agi

(Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - Dopo l'esonero di Luca Gotti, lo Spezia accoglie il suoè ufficialmente il tecnico della squadra bianconera ed è lo stesso club a darne l'annuncio dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni., per sei annidell'anno Spal (2014-2020) con cui ha ottenuto una promozione in Serie B e successivamente in Serie A, allenando poi anche il Cagliari nel 2021, avrà l'obiettivo di guidare lo Spezia verso la salvezza. Benvenuto Mister! pic.twitter.com/fC68tnJcJ7 — Spezia Calcio (@acspezia) February 23, 2023 I bianconeri sono reduci da un solo punto nelle ultime cinque partite di campionato e distano ora solo 2 punti dalla retrocessione. Domenica alle 18, in casa dell'Udinese, sarà il primo ...