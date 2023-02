L'energumeno che minaccia col cacciavite: adesso Fedez che dice? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ci vuole fegato per fare gli inviati di Fuori dal coro. Checché ne dica Fedez, a cui Mario Giordano ha risposto duramente dandogli una lezione di sensibilità («Mi stupisco che proprio tu, il paladino dei diritti, mi prendi in giro per la voce, un difetto fisico che mi ha fatto soffrire parecchio»), il programma di Rete 4 è quanto più lontano dal semplice gossip. Il focus è ancora una volta la vita reale: il degrado delle periferie, l'illegalità diffusa, le ingiustizie tollerate da istituzioni che girano lo sguardo dall'altra parte. I giornalisti di Giordano ci mettono piedi e microfono, rischiando spesso la faccia (intesa come incolumità) in quelle trincee urbane. Un esempio? Delia Mauro si presenta in un campo rom di Bologna. Un nomade la affronta a muso duro: «Non dovete più venire qua dentro». Quindi la minaccia: «Te lo giuro su mia madre, faccio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ci vuole fegato per fare gli inviati di Fuori dal coro. Checché ne dica, a cui Mario Giordano ha risposto duramente dandogli una lezione di sensibilità («Mi stupisco che proprio tu, il paladino dei diritti, mi prendi in giro per la voce, un difetto fisico che mi ha fatto soffrire parecchio»), il programma di Rete 4 è quanto più lontano dal semplice gossip. Il focus è ancora una volta la vita reale: il degrado delle periferie, l'illegalità diffusa, le ingiustizie tollerate da istituzioni che girano lo sguardo dall'altra parte. I giornalisti di Giordano ci mettono piedi e microfono, rischiando spesso la faccia (intesa come incolumità) in quelle trincee urbane. Un esempio? Delia Mauro si presenta in un campo rom di Bologna. Un nomade la affronta a muso duro: «Non dovete più venire qua dentro». Quindi la: «Te lo giuro su mia madre, faccio ...

