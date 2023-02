L’emergenza siccità e il rischio stop dell’energia elettrica | «Dovremo razionare l’acqua»

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’allarmepuò portare allonella distribuzione. E al razionamento del. L’inverno senza pioggia nel centro nord ha fatto scattare l’allarme smog in città e per le coltivazioni in campagna. Mentre sulle Alpi c’è il 53% di neve in meno. In provincia di Biella l’amministrazione comunale ha già chiesto ai cittadini di evitare di lavare le auto. Ma suona il campanello soprattutto per il Lazio. Dove, fa sapere il Messaggero, il quadro è in peggioramento sia per i fiumi che per i laghi. E a causa delle gelate i danni nei campi già ammontano a 250 milioni di euro. Mentre a Torino il Po ha una portata inferiore del 70% rispetto alla media storica. La percentuale di riempimento del Lago di Garda è al 35%. Quella del Lago Maggiore è al 38%. Il ...