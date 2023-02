L’Elettronica della Difesa nel Golfo Persico In arrivo l’hub Ew di Elt

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 febbraio 2023)per lamade in Italy stringe partnership strategiche sempre più strette nel. È questo il contesto in cui è stato siglato il nuovo accordo di partenariato tra Elettronica (Elt), azienda italiana che si occupa di sistemi per il settore, ed Etimad holding Llc (Eh), player internazionale nelle soluzioni tecnologiche per la sicurezza, per istituire un hub Ils negli Emirati Arabi Uniti dedicato ai sistemi di Electronic warfare (Ew). Un’opportunità per condividere le reciproche capacità in materia di sorveglianza e protezione. Nel frattempo, Elt si è aggiudicata anche il ruolo di partner di Abu Dhabi Ship Building per la fornitura del sistema EW per la corvettaMarina Militare dell’Angola. L’accordo Con la firma di questo ...