Leiji Matsumoto, creatore di saghe fantascientifiche manga, muore a 85 anni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Leiji Matsumoto, il creatore di anime noto per "Space Battleship Yamato" e altri classici che utilizzano uno stile fantastico e temi contro la guerra, è morto all'età di 85 anni. Le sue opere manga "Galaxy Express 999" e "Space Pirate Captain Herlock" sono state adattate in serie anime televisive negli anni '70 e sono diventate

