Lega Pro, spari sulla macchina dell'allenatore della Virtus Francavilla (Di giovedì 23 febbraio 2023) Brutto episodio di cronaca nella notte, quando la macchina dell'allenatore della Virtus Francavilla Antonio Calabro, parcheggiata sotto... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Brutto episodio di cronaca nella notte, quando laAntonio Calabro, parcheggiata sotto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Foggia, Somma nuovo allenatore: è il terzo tecnico della stagione per i rossoneri - sportli26181512 : Zola: 'Milan, United, Barcellona, Real hanno vinto tutto con giocatori nati in casa. Perché non può essere così anc… - MRB_it : ? | Lega Pro, solidarietà e vicinanza a mister Antonio Calabro #MondoRossoBlù #MRB #LegaPro - FPredestinato : RT @CorSport: ?? #VirtusFrancavilla Spari contro l'auto del tecnico #Calabro #LegaPro #CorrieredelloSport - Rompipallone_ : ??Lega Pro e Serie D, vediamo insieme la situazione di classifica nei vari gironi. ??In C tutto aperto nel Girone A… -