Leeds-Southampton sabato 25 febbraio 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simolipa02 : @win47786617 @vera26590653 Hanno perso 2 volte con il Southampton (20°), Fulham (6°), Newcastle (5°), Brighton (7°)… - JuriGobbini : Licenziato una settimana fa dal Leeds, Jesse Marsch è da oggi il nuovo managere del Southampton ?? - corradone91 : Jesse #Marsch è vicinissimo alla panchina del #Southampton. Ripartirebbe a una decina di giorni dall'esonero subito… -

...00 Empoli - Napoli 20:45 Lecce - Sassuolo CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30 Newcastle - Brighton 16:00 Everton - Aston Villa 16:00United -16:00 Leicester - Arsenal 16:00 West Ham - ......00 Empoli - Napoli 20:45 Lecce - Sassuolo CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30 Newcastle - Brighton 16:00 Everton - Aston Villa 16:00United -16:00 Leicester - Arsenal 16:00 West Ham - ...

Marsch da allenatore del Leeds al Southampton in 10 giorni: in Italia ... Sport Fanpage

Southampton, fumata nera con Marsch: l'ex Leeds non sarà il nuovo tecnico dei Saints TUTTO mercato WEB

Southampton, si pensa all'ex Leeds Marsch per la panchina Sportitalia

Southampton, si pensa ad un ex Leeds per la panchina Calciomercato.com

L'ex allenatore del Southampton torna a fare il calciatore dopo l ... Sport Fanpage

Leeds Live caught up with Southampton reporter Mark Wyatt ahead of Leeds United's biggest game of the season so far ...When we found out who was playing who and when, this Sunday’s match between London rivals Tottenham and Chelsea would have looked like one of the biggest games. And if added the anticipation of the ...