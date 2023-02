L’educazione alimentare a scuola: inserirla nei programmi alla primaria e alla secondaria. La proposta del ministro Schillaci: “Necessario mangiare in modo corretto” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato l'importanza di inserire nei programmi scolastici l'educazione a una sana alimentazione e a corretti stili di vita. Durante la Conferenza nazionale sulla nutrizione, ha affermato che "bisogna entrare nelle scuole con programmi chiari e spiegazioni adatte alle età, per investire sugli adulti di domani". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ildella Salute, Orazio, ha sottolineato l'importanza di inserire neiscolastici l'educazione a una sana alimentazione e a corretti stili di vita. Durante la Conferenza nazionale sulla nutrizione, ha affermato che "bisogna entrare nelle scuole conchiari e spiegazioni adatte alle età, per investire sugli adulti di domani". L'articolo .

