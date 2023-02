Lech Poznan-Bodo Glimt, le formazioni ufficiali: tutte le scelte (Di giovedì 23 febbraio 2023) Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Lech Poznan-Bodo Glimt. Lech Poznan (3-5-2): Bednarek; Salamon, Milic, Rebocho; Pereira, Sousa, Ka... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Di seguito, ecco ledi(3-5-2): Bednarek; Salamon, Milic, Rebocho; Pereira, Sousa, Ka...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... filippocorvi : @max_cromax @ClaMarchisio8 Esattamente, anche perché Marchisio dovrebbe ricordare bene le partite con Nordsjelland,… - rrik_ : @alvarosburato A me invece viene in mente quel bruttissimo Lech Poznan Juve 1-1 sotto la neve - _Maximillion17 : @Ciccioct89 Non so perché ma Juve-Lech Poznan ?? -