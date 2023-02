Lecce, Sticchi Damiani: “Abbiamo già deciso un bel premio salvezza, ma dobbiamo rimanere concentrati” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rivelato di aver già fissato il premio per la squadra in caso di salvezza al termine di questa stagione di Serie A: “Abbiamo già deciso da molto tempo un bel premio salvezza per tutti qualora si raggiugesse la salvezza. dobbiamo, però, prima centrarla questa salvezza. Finora non Abbiamo fatto nulla e continueremo a dirlo. dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo perché, anche se siamo a buon punto, la strada è ancora molto lunga”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Saverio, presidente del, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rivelato di aver già fissato ilper la squadra in caso dial termine di questa stagione di Serie A: “giàda molto tempo un belper tutti qualora si raggiugesse la, però, prima centrarla questa. Finora nonfatto nulla e continueremo a dirlo.sul nostro obiettivo perché, anche se siamo a buon punto, la strada è ancora molto lunga”. SportFace.

