LeBron James, l’annuncio è sconvolgente: tifosi in fermento (Di giovedì 23 febbraio 2023) LeBron James, dopo l’All Star Game, ha parlato con i media e ha fatto un annuncio sconvolgente: parole molto forti, tifosi in fermento. Durante l’all Star Game, LeBron James ha spaventato tutti i suoi fans: il Re, nel tentativo di stoppare un avversario, si è procurato un infortunio alla mano. Tutti hanno trattenuto il fiato, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023), dopo l’All Star Game, ha parlato con i media e ha fatto un annuncio: parole molto forti,in. Durante l’all Star Game,ha spaventato tutti i suoi fans: il Re, nel tentativo di stoppare un avversario, si è procurato un infortunio alla mano. Tutti hanno trattenuto il fiato, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenz87173226 : @parallelecinico @ngiocoli Se non ci fosse stato lui non avremmo avuto Michael jordan ed a seguire black Mamba ed oggi Lebron James - 6StringsUmarell : RT @AroundTheGameIT: Da @DraftExpress, il Mock Draft 2024, che vede Bronny James assegnato agli Orlando Magic in top-10. ?? Un breve thread… - AroundTheGameIT : Da @DraftExpress, il Mock Draft 2024, che vede Bronny James assegnato agli Orlando Magic in top-10. ?? Un breve thre… - AroundTheGameIT : Ogni periodo va preso per quello che è... lasciate i vostri stupidi culi nei vostri anni. Basta paragoni senza sens… - FutbolDaltonico : RT @AroundTheGameIT: “Mac McClung si è dimostrato uno dei migliori schiacciatori che si siano mai visti nello Slam Dunk Contest” - LeBron J… -