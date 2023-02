Le principesse punk di Moschino con capelli e eyeliner d’inchiostro

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Se il backstage della sfilata didedicata all’autunno inverno 2023/2024 avesse una colonna sonora, probabilmente sarebbe Anarchy in the U.K. dei Sex Pistols. Manifesto della culturadegli Anni ’70, sembra rivivere nelle acconciature appuntite delle modelle. Parrucche diveri, realizzate dall’hairstylist Paul Hanlon nell’headquarter dia Milano. Vere e proprie creste nere come l’inchiostro, di quelle che non si vedevano dagli Anni ’80 a Londra. Piastrate e scolpite, vengono portate dalle modelle come accessori couture, fissate con ago e filo su intrecci scultorei. Un accessorio-rock, che contrasta con la collezione stessa. Il risultato è un look da, giocato tra collier e vestiti da sera, ma anche ciocche ...

Jeremy Scott porta in scena una principessa rock tra gonne in tulle e dettagli sbrilluccicanti, rispolverando anche le parrucche come accessorio e una manicure cortissima ...Jeremy Scott per Moschino rilegge un movimento che ha dato molte speranze di cambiamento sociale prima di sparire tra le passerelle del lusso ...