"Le primarie sono la fine del Pd". Anche Sansonetti distrugge i dem (Di giovedì 23 febbraio 2023) primarie Pd, Piero Sansonetti a valanga sui dem. Secondo l'opinionista le primarie sono il simbolo della disfatta della sinistra perché non c'è un reale confronto politico. Anzi è proprio la fine della politica. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda il 23 febbraio su Rete4. D'altra parte ci sono ancora margini di ripresa Anche grazie al seguito popolare che ancora circonda i dem. "Le dovranno correggere queste primarie che sono state in parte le fine del Pd e la fine della ...

