Le parole del papa e il difficile equilibrio sul conflitto. La lettura di Melloni (Di giovedì 23 febbraio 2023) La domanda del pontefice suona come un monito. Dal Vaticano echeggia a Mosca, e arriva fino a Kiev. “Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza?”. All’udienza generale papa Francesco ricorda il “triste anniversario” dell’invasione dell’Ucraina. In un’intervista al Qn, questa mattina, l’ordinario della Chiesa cattolica di rito latino di Odessa, Stanislav Syrokoradjuk, dice a chiare lettere che “Kiev aspetta il papa” (secondo alcune fonti sarebbe imminente una visita di Francesco nella capitale ucraina), oltre a ribadire che “le armi occidentali sono benedette da Dio”. Tuttavia c’è più di un interrogativo su quanto stanno facendo diplomazia vaticana e pontefice per arrivare alla risoluzione del conflitto. “Bergoglio sta cercando di stabilire un punto di equilibrio, nonostante le pressioni ideologiche siano ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) La domanda del pontefice suona come un monito. Dal Vaticano echeggia a Mosca, e arriva fino a Kiev. “Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza?”. All’udienza generaleFrancesco ricorda il “triste anniversario” dell’invasione dell’Ucraina. In un’intervista al Qn, questa mattina, l’ordinario della Chiesa cattolica di rito latino di Odessa, Stanislav Syrokoradjuk, dice a chiare lettere che “Kiev aspetta il” (secondo alcune fonti sarebbe imminente una visita di Francesco nella capitale ucraina), oltre a ribadire che “le armi occidentali sono benedette da Dio”. Tuttavia c’è più di un interrogativo su quanto stanno facendo diplomazia vaticana e pontefice per arrivare alla risoluzione del. “Bergoglio sta cercando di stabilire un punto di, nonostante le pressioni ideologiche siano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Un governo che MINACCIA i dirigenti scolastici che condannano il fascismo e tace sui fascisti che picchiano gli stu… - DarioNardella : Le parole offensive del Ministro sono inaccettabili per la nostra città e per la comunità scolastica. Valditara si… - CarloCalenda : Lo Stato non è un signore ricco che vive su Marte ed elargisce soldi. La 'casa nuova' non è gratis: il Superbonus c… - barbecoq : RT @AngeloBonelli1: Le parole del ministro #Valditara contro la preside #Savino sono indecenti. Minacciare provvedimenti contro una preside… - StefaniaFalone : RT @stanzaselvaggia: Un governo che MINACCIA i dirigenti scolastici che condannano il fascismo e tace sui fascisti che picchiano gli studen… -