Le mura di Bergamo, il regista Stefano Savona: "è un film che serve a metabolizzare"

Il regista Stefano Savona ha raccontato il lavoro fatto per Le mura di Bergamo, il documentario che racconta l'esplosione della pandemia Covid in Italia. Da Berlino a Berlino, un collegamento interessante. Eravamo qui al Festival tedesco quando iniziavano ad arrivare le prime preoccupanti notizie dall'Italia a fine febbraio 2020, siamo di nuovo qui ad assistere alla presentazione di un documentario che quel periodo intende raccontarlo. Si tratta de Le mura di Bergamo, il film di Stefano Savona presentato nella sezione Encounters che si concentra sulla zona di Bergamo nel periodo che ha avuto inizio a marzo del 2020, un progetto realizzato con il supporto di Danny Biancarsi, Sebastiano Caceffo.

