"Le mucche non inquinano", lo studio cambia il quadro: Greta che dice? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Altro che grandi inquinatori. Gli allevatori italiani si distinguono, al contrario, per aver ridotto notevolmente le emissioni di gas serra riconducibili al bestiame. E il bilancio del comparto zootecnico tricolore dimostra che è impegnato attivamente nel combattere il riscaldamento globale e mitigare il cambiamento climatico. A smentire la leggenda metropolitana che pone il comparto sul banco degli imputati è una nuovo studio condotto da un gruppo di ricercatori italiani che hanno ricalcolato le emissioni del nostro settore zootecnico usando una nuova metrica proposta da un gruppo di fisici dell'atmosfera di Oxford e pubblicata sulla rivista Nature. Il nuovo sistema di calcolo utilizzato dal team di ricercatori tiene conto in pratica del tempo di permanenza dei gas climateranti nell'atmosfera. Se un gas ad effetto serra permane in atmosfera poco ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Altro che grandi inquinatori. Gli allevatori italiani si distinguono, al contrario, per aver ridotto notevolmente le emissioni di gas serra riconducibili al bestiame. E il bilancio del comparto zootecnico tricolore dimostra che è impegnato attivamente nel combattere il riscaldamento globale e mitigare ilmento climatico. A smentire la leggenda metropolitana che pone il comparto sul banco degli imputati è una nuovocondotto da un gruppo di ricercatori italiani che hanno ricalcolato le emissioni del nostro settore zootecnico usando una nuova metrica proposta da un gruppo di fisici dell'atmosfera di Oxford e pubblicata sulla rivista Nature. Il nuovo sistema di calcolo utilizzato dal team di ricercatori tiene conto in pratica del tempo di permanenza dei gas climateranti nell'atmosfera. Se un gas ad effetto serra permane in atmosfera poco ...

