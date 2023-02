Le minacce di Vladimir Putin alla Moldavia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prima l’annuncio della sospensione del trattato Start sul nucleare. Poi la revoca di un decreto del 2012 con cui, in previsione di buoni rapporti con Stati Uniti e Unione europea, il Cremlino regolava i rapporti con le regioni separatiste filorusse della Transnistria, in Moldavia, e della Abkhazia e Ossezia del Sud, in Georgia. alla vigilia del 24 febbraio, data che segna un anno dall’inizio dell’aggressione russa in Ucraina, Vladimir Putin ha lanciato un’altra minaccia in un discorso davanti allo stadio Luzhnikì di Mosca. E la piccola Moldavia, con la sua testa rivolta verso l’Europa, si sente sempre più sotto assedio. «Sono qui per sostenere l’operazione militare speciale, i ragazzi che sono lì, e perché in Russia tutto vada bene e si possa vivere in pace», ha detto prima di entrare allo stadio, dove ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prima l’annuncio della sospensione del trattato Start sul nucleare. Poi la revoca di un decreto del 2012 con cui, in previsione di buoni rapporti con Stati Uniti e Unione europea, il Cremlino regolava i rapporti con le regioni separatiste filorusse della Transnistria, in, e della Abkhazia e Ossezia del Sud, in Georgia.vigilia del 24 febbraio, data che segna un anno dall’inizio dell’aggressione russa in Ucraina,ha lanciato un’altra minaccia in un discorso davanti allo stadio Luzhnikì di Mosca. E la piccola, con la sua testa rivolta verso l’Europa, si sente sempre più sotto assedio. «Sono qui per sostenere l’operazione militare speciale, i ragazzi che sono lì, e perché in Russia tutto vada bene e si possa vivere in pace», ha detto prima di entrare allo stadio, dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuliapremilli : RT @lucianocapone: Un anno dopo, dice. Un anno fa, mentre la Russia iniziava l’“operazione militare speciale” in Ucraina, l’Anpi non condan… - Jacknero62 : RT @lucianocapone: Un anno dopo, dice. Un anno fa, mentre la Russia iniziava l’“operazione militare speciale” in Ucraina, l’Anpi non condan… - RaffyM48 : RT @lucianocapone: Un anno dopo, dice. Un anno fa, mentre la Russia iniziava l’“operazione militare speciale” in Ucraina, l’Anpi non condan… - salvalente11 : RT @lucianocapone: Un anno dopo, dice. Un anno fa, mentre la Russia iniziava l’“operazione militare speciale” in Ucraina, l’Anpi non condan… - montesipc : RT @lucianocapone: Un anno dopo, dice. Un anno fa, mentre la Russia iniziava l’“operazione militare speciale” in Ucraina, l’Anpi non condan… -