Le grand chariot | la recensione | affari di famiglia

La recensione di Le grand chariot, l'ultimo film diretto da Philippe Garrel in cui per la prima volta recitano insieme tutti i suoi figli. Per la prima volta vediamo insieme sullo schermo i tre fratelli Louis, Esther e Léna, figli dell'autore Philippe Garrel nonché regista di Le grand chariot, film presentato in concorso all'edizione 2023 del Festival di Berlino di cui vi parliamo in questa nostra recensione. Si tratta di una pellicola toccante e sincera, costantemente in equilibrio tra finzione e autobiografismo. Il regista francese porta in scena la sua intera famiglia proprio per raccontare le vicissitudini di un nucleo familiare alle prese con la gestione di un'antica ma appassionata arte: quella dei burattini.

