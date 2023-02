Le Big Tech e l’errata distribuzione della ricchezza a livello globale. L’intervista a Alessandro Sahebi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alessando Sahebi è un giornalista esperto di disuguaglianze sociali e di distribuzione della ricchezza. Da tempo utilizza anche i suoi account social, soprattutto Instagram, per pubblicare notizie e condividere riflessioni su questi temi. Lo abbiamo contattato per fargli delle domande sul modo in cui le Big Tech generano ricchezza senza redistribuirla nei Paesi in cui sono presenti. «Le multinazionali hanno bisogno di materie prime, di produrre e di vendere i propri prodotti in vari mercati. Il problema è che le multinazionali estraggono ricchezza in questi Paesi per poi farla finire nei “paradisi fiscali” o per investirla nuovamente all’interno dell’azienda stessa, in questo caso sono gli azionisti e i manager a guadagnare. Da questo punto di vista le multinazionali ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alessandoè un giornalista esperto di disuguaglianze sociali e di. Da tempo utilizza anche i suoi account social, soprattutto Instagram, per pubblicare notizie e condividere riflessioni su questi temi. Lo abbiamo contattato per fargli delle domande sul modo in cui le Biggeneranosenza redistribuirla nei Paesi in cui sono presenti. «Le multinazionali hanno bisogno di materie prime, di produrre e di vendere i propri prodotti in vari mercati. Il problema è che le multinazionali estraggonoin questi Paesi per poi farla finire nei “paradisi fiscali” o per investirla nuovamente all’interno dell’azienda stessa, in questo caso sono gli azionisti e i manager a guadagnare. Da questo punto di vista le multinazionali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Le immagini della kermesse canora sono blindate da un rigido contratto, eppure girano ovunque sul Web Influencer, a… - IreneGiuntella : Intelligenza artificiale: Corporate Europe Observatory, 'Big Tech impegnate in attività di #lobby aggressiva per pr… - Startupbusiness : AI, tra big tech, open source e startup su cui i VC già puntano forte - SeZa_Returns : hahaha bye fakebook - liubasoncini : Perché le #BigTech stanno licenziando migliaia di lavoratori in modo disumano. Le Big Tech registrano incassi recor… -