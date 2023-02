Le app del Play Store "mentono": sulla privacy dicono una cosa, ma ne fanno un'altra. L'allarme di Mozilla (Di giovedì 23 febbraio 2023) I ricercatori di Mozilla hanno analizzato quanto esplicitato dalle applicazioni gratuite e a pagamento più popolari: tante etichette non sono coerenti, anche per applicazioni di Google come YouTube e Google Maps.... Leggi su dday (Di giovedì 23 febbraio 2023) I ricercatori dihanno analizzato quanto esplicitato dalle applicazioni gratuite e a pagamento più popolari: tante etichette non sono coerenti, anche per applicazioni di Google come YouTube e Google Maps....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManuelaTovo : Scaffali vuoti nel Regno Unito: colpa anche del cambiamento climatico. ECCCCCERTO - TutelaMarchio : Apple, un cinturino per Watch che cambia colore grazie a una app - Padovanews: Il brevetto lo descrive anche in gra… - mu_antonella : @SlKim ?? ho dovuto rifare la pw spid per colpa dell'app del comune di Milano, per il resto ok ???? - Inaz_SRL : HR Travel Mobility, un'app per rendere semplice e smart la gestione del personale in viaggio. Pochi tocchi per cari… - CNRsocial_ : Tira una brutta aria #AlmanaccoCnr L’app del progetto 'Nose' del #Cnr consente di attivare campionamenti sul territ… -