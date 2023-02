Lazzàro (Confagricoltura): bonifiche, situazione drammatica, serve da parte della Regione Puglia un’assunzione di responsabilità (Di giovedì 23 febbraio 2023) Terreni invasi da erbacce e canali dei quali non si riconoscono più gli argini: dalle foto e dai video mostrati oggi ai giornalisti da Confagricoltura Puglia emerge la condizione reale dei canali adibiti allo smaltimento delle acque piovane delle province di Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto. Un vero e proprio reportage fotografico, realizzato dai provinciali dell’organizzazione degli agricoltori, per dimostrare come su quei canali non vi sia da tempo né manutenzione ordinaria, in capo ai Consorzi di bonifica, né quella straordinaria, in capo alla Regione Puglia. “Quello che abbiamo mostrato oggi”, ha detto il presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro, “è frutto di uno studio approfondito sui canali principali e sugli affluenti dei territori che ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 23 febbraio 2023) Terreni invasi da erbacce e canali dei quali non si riconoscono più gli argini: dalle foto e dai video mostrati oggi ai giornalisti daemerge la condizione reale dei canali adibiti allo smaltimento delle acque piovane delle province di Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto. Un vero e proprio reportage fotografico, realizzato dai provinciali dell’organizzazione degli agricoltori, per dimostrare come su quei canali non vi sia da tempo né manutenzione ordinaria, in capo ai Consorzi di bonifica, né quella straordinaria, in capo alla. “Quello che abbiamo mostrato oggi”, ha detto il presidente di, Luca, “è frutto di uno studio approfondito sui canali principali e sugli affluenti dei territori che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaLazzaro : RT @AgriculturaIT: Xylella. @LucaLazzaro (@pugliaconfagric ): bene tutti gli sforzi per una nuova ‘riforma fondiaria’ - LucaLazzaro : RT @Agricolae1: @LucaLazzaro (@pugliaconfagric): bonifiche, situazione drammatica, serve da parte della @RegionePuglia assunzione di respon… - cronachelucane : BONIFICHE IN PUGLIA, SITUAZIONE DISASTROSA - La denuncia è del presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzaro.… - Agricolae1 : @LucaLazzaro (@pugliaconfagric): bonifiche, situazione drammatica, serve da parte della @RegionePuglia assunzione d… - LucaLazzaro : RT @Agricolae1: @LucaLazzaro (@pugliaconfagric): #Xylella, bene tutti gli sforzi per una nuova “riforma fondiaria” -

Alle 21.15 un nuovo appuntamento con Controvento ... per una rinascita dell'agricoltura salentina Ospiti della trasmissione: Donato Pentassuglia - Assessore Agricoltura Regione Puglia Luca Lazzaro - Presidente Confagricoltura Puglia Gianluigi De ... Lazzàro: Xylella, bene tutti gli sforzi per una nuova 'riforma fondiaria' Così il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Làzzaro sull'emendamento approvato a prima firma di Luca De Carlo (FdI) al dl Milleproroghe, in esame in commissione Affari costituzionali del Senato. ... per una rinascita dell'agricoltura salentina Ospiti della trasmissione: Donato Pentassuglia - Assessore Agricoltura Regione Puglia Luca Lazzaro - PresidentePuglia Gianluigi De ...Così il presidente diPuglia Luca Làzzaro sull'emendamento approvato a prima firma di Luca De Carlo (FdI) al dl Milleproroghe, in esame in commissione Affari costituzionali del Senato.