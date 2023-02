Lazio, Sarri: «La UEFA ha poco rispetto a far giocare i calciatori su un campo ridotto così» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Cluj Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Cluj. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «La partita era ingiocabile, siamo stati bravi a trovarsi dentro uno sport simile al calcio tenendo duro. Quando si parla di UEFA sento parlare di rispetto ma mandando i giocatori a giocare su questi campi dimostrano di averne poco. Nota di merito per la dedizione e l’applicazione della mia squadra, siamo stati molto bravi perché si poteva andare in grossa difficoltà. Dispiace non averla vinta per le occasioni avute. Se possiamo vincere la Conference? Tutto da vedere, qualcuno dei più ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Cluj Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Cluj. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «La partita era ingiocabile, siamo stati bravi a trovarsi dentro uno sport simile al calcio tenendo duro. Quando si parla disento parlare dima mandando i giocatori asu questi campi dimostrano di averne. Nota di merito per la dedizione e l’applicazione della mia squadra, siamo stati molto bravi perché si poteva andare in grossa difficoltà. Dispiace non averla vinta per le occasioni avute. Se possiamo vincere la Conference? Tutto da vedere, qualcuno dei più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Lazio, #Sarri: 'La #Uefa parla sempre di rispetto, ma non ne ha facendoci giocare su questi campi'… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri: 'La Uefa parla sempre di rispetto, ma non ne ha facendoci giocare su questi campi' - laziolivetv : Conference League, Cluj Lazio. Maurizio Sarri : 'Siamo stati bravi' - fcin1908it : Sarri: “Gara ingicocabile, non era calcio. Uefa parla di rispetto e poi…” - CorSport : ? 'Colpa del campo, così non è calcio' ?? #Sarri attacca la #Uefa ??? Le sue parole dopo il pari tra #Lazio e #Cluj… -