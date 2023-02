Lazio, problemi per il rinnovo di Romero: la richiesta di Lotito (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si complica la trattativa per il rinnovo di contratto di Luka Romero con la Lazio. Tutti i dettagli sull’argentino Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, ci sono novità importanti sul possibile rinnovo di Luka Romero con la Lazio. L’accordo fino al 2026 era infatti stato trovato, ma Lotito non ha più intenzione di pagare i 5 milioni di commissione promessi al suo procuratore. Per questo ha chiesto a Tare di adoperarsi per avere uno sconto sostanzioso su quel maxi-bonus oppure libererà l’argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si complica la trattativa per ildi contratto di Lukacon la. Tutti i dettagli sull’argentino Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, ci sono novità importanti sul possibiledi Lukacon la. L’accordo fino al 2026 era infatti stato trovato, manon ha più intenzione di pagare i 5 milioni di commissione promessi al suo procuratore. Per questo ha chiesto a Tare di adoperarsi per avere uno sconto sostanzioso su quel maxi-bonus oppure libererà l’argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paola261967 : RT @AllRoundLazio: ??| Ultimo allenamento a #Formello prima della partenza per la Romania. Assenti #Milinkovic, #Pedro, #Romagnoli, #Radu e… - vocelaziale : AGGIORNAMENTO INFORTUNI?? Si ferma anche #Zaccagni, dopo #Milinkovic e #MarcosAntonio, per virus intestinale ?? La… - AllRoundLazio : ??| Ultimo allenamento a #Formello prima della partenza per la Romania. Assenti #Milinkovic, #Pedro, #Romagnoli,… - laziopress : Ultimo allenamento a #Formello prima della partenza per la Romania. Assenti #Milinkovic, #Pedro, #Romagnoli, #Radu… - laziopress : Ultimo allenamento a #Formello prima della partenza per la Romania. Assenti #Milinkovic, #Pedro, #Romagnoli, #Radu… -