Lazio | Maximiano | «Conosciamo l’importanza della partita»

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di Luisprima di Cluj-, gara di ritorno degli spareggio per l’accesso agli ottavi di Europa League Intervenuto aStyle Channel nel pre-di Cluj-, valido per l’Europa League Luisha dichiarato: «, vogliamo vincere e passare il turno. Il campo è un po’ più piccolo dell’Olimpico, il terreno di gioco non è nelle migliori condizioni e questo potrebbe portare a un match diverso rispetto a quello di andata. Dovremo stare attenti alle palle inattive e ai pericoli che i nostri avversari potrebbero crearci. Dovremo essere pronti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le parole di Luisprima di Cluj -, gara di ritorno degli spareggio per l'accesso agli ottavi di Europa League Intervenuto aStyle Channel nel pre - partita di Cluj -, valido per l'Europa ...Commenta per primo Intervenuto aStyle Channel nel pre - partita di Cluj -, Luisha dichiarato: ' Conosciamo l'importanza della partita, vogliamo vincere e passare il turno . Il campo è un po' più piccolo dell'Olimpico, il terreno di gioco non è nelle ...

Questa la formazione ufficiale della Lazio che alle 18.45 affronterà il Cluj nel ritorno dei playoff di Conference League. Lazio (4-3-3): Maximiano; ...Negli istanti antecedenti la sfida valida per il ritorno dei play off di Conference League contro il Cluj ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel il portiere della Lazio Luis ...