Lazio, Gila carica: 'Felice per la qualificazione. E ora voglio la Champions' (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLUJ - Puntuale e preciso, Mario Gila dopo i 90' contro il Cluj in Conference League dimostra ottimi segnali di crescita. Sarri lo ha rilanciato in Coppa dopo l'infortunio e lo spagnolo ha risposto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLUJ - Puntuale e preciso, Mariodopo i 90' contro il Cluj in Conference League dimostra ottimi segnali di crescita. Sarri lo ha rilanciato in Coppa dopo l'infortunio e lo spagnolo ha risposto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalciomercatoIl : Mario Gila farà tanta strada ???? Avanti Lazio. #LazioCluj - lazio_e : CASALE 6,5: Compie un errore in uscita, poi però non sbaglia nulla. Bene così, Nicolò. GILA 7,5: È il nostro Steve… - laziopress : Cluj-Lazio, Sarri nel post partita: “Grande partita di Casale e Gila, dispiace non aver vinto ma siamo soddisfatti”… - laziopress : Cluj-Lazio, Gila nel post partita: “Sono contento della qualificazione. So che Sarri ha fiducia in me, devo approfi… - LI_SoloRAYA : Gila: 'Campo ostico. Contenti per la qualificazione' -