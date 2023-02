Lazio, emergenza a formello: occhio all’influenza intestinale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lazio, emergenza in quel di formello: l’influenza intestinale ha invaso il campo di allenamento biancoceleste Stando a quanto riferito da Il Messaggero, il centrocampista biancoceleste Milinkovic-Savic è ai box per una fastidiosa forma di gastroenterite da domenica a Salerno e il recupero non riesce. Non solo: nella capitale, a sorpresa, resta pure Zaccagni con lo stesso attacco all’ultimo minuto. L’influenza intestinale ha invaso casa Lazio: lunedì era finito a letto anche Marcos Antonio, ancora tutt’oggi debilitato. Persino parte della Primavera non è immune al contagio: Sarri è costretto a chiamare il portierino Renzetti al posto di Magro, Adamonis non è nell’elenco. Prima convocazione per il baby Ruggeri con Floriani-Mussolini e Bertini, ormai aggregato fisso. Svanita in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)in quel di: l’influenzaha invaso il campo di allenamento biancoceleste Stando a quanto riferito da Il Messaggero, il centrocampista biancoceleste Milinkovic-Savic è ai box per una fastidiosa forma di gastroenterite da domenica a Salerno e il recupero non riesce. Non solo: nella capitale, a sorpresa, resta pure Zaccagni con lo stesso attacco all’ultimo minuto. L’influenzaha invaso casa: lunedì era finito a letto anche Marcos Antonio, ancora tutt’oggi debilitato. Persino parte della Primavera non è immune al contagio: Sarri è costretto a chiamare il portierino Renzetti al posto di Magro, Adamonis non è nell’elenco. Prima convocazione per il baby Ruggeri con Floriani-Mussolini e Bertini, ormai aggregato fisso. Svanita in ...

