Lazio e Fiorentina, la Conference a portata di mano. Sarri si affida ad Immobile (e Romero) (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Lazio ha la rosa per vincere la Conference League? “Per ora no”, dice Sarri. E la Fiorentina? Forse no, ma la testa è quella giusta, diversa, più leggera dalla Serie A. Le due italiane si apprestano a sfidare rispettivamente Cluj e Braga per conquistare il passaggio del turno agli ottavi di finale. La Lazio riparte dall’1-0 targato Immobile all’Olimpico e in Romania cerca un buon risultato nonostante le assenze. La viola invece deve blindare il 4-0 del primo confronto in Portogallo: “Saremmo folli a sprecare questo vantaggio”, ha detto Italiano. Al posto dello squalificato Venuti agirà come terzino destro il brasiliano Dodo, mentre in attacco come punta centrale sarà schierato Cabral. Sirigu, che ha lasciato Firenze ieri per un lutto familiare, rientrerà già in serata in città e ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Laha la rosa per vincere laLeague? “Per ora no”, dice. E la? Forse no, ma la testa è quella giusta, diversa, più leggera dalla Serie A. Le due italiane si apprestano a sfidare rispettivamente Cluj e Braga per conquistare il passaggio del turno agli ottavi di finale. Lariparte dall’1-0 targatoall’Olimpico e in Romania cerca un buon risultato nonostante le assenze. La viola invece deve blindare il 4-0 del primo confronto in Portogallo: “Saremmo folli a sprecare questo vantaggio”, ha detto Italiano. Al posto dello squalificato Venuti agirà come terzino destro il brasiliano Dodo, mentre in attacco come punta centrale sarà schierato Cabral. Sirigu, che ha lasciato Firenze ieri per un lutto familiare, rientrerà già in serata in città e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - sportli26181512 : Sette squadre avanti in Europa: Italia, non è un’utopia: Sette squadre avanti in Europa: Italia, non è un’utopia Mi… - TheIncr04778055 : @BaeZahie Fiorentina,Lazio, man u btts - serieB123 : Conference League: dove vedere in tv Fiorentina-Braga, Cluj-Lazio e le altre partite di oggi - GiGiglio99 : Nantes Juve 1-1 (2-1 dts) Roma Salisburgo 1-0 (2-0 dts) United Barcellona 2-1 Cluj Lazio 0-0 Fiorentina Braga 3-0 -