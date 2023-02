Lazio, doppia maschera per Pedro: ecco quando potrà giocare (Di giovedì 23 febbraio 2023) doppia maschera per Pedro . L'attaccante della Lazio , reduce da un intervento chirurgico al setto nasale, indosserà una protezione al viso, quando sarà chiamato a scendere in campo da mister Sarri. ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023)per. L'attaccante della, reduce da un intervento chirurgico al setto nasale, indosserà una protezione al viso,sarà chiamato a scendere in campo da mister Sarri. ...

