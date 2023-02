Lazio avanti senza gol: basta lo 0-0 in casa del Cluj per raggiungere gli ottavi di Conference League (Di giovedì 23 febbraio 2023) Niente gol, poco spetaccolo, e passaggio del turno. Missione completata col minimo obiettivo per la Lazio di Maurizio Sarri che, in casa del Cluj nel match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League 2022/2023, pareggiano per 0-0 e raggiungono gli ottavi di finali. Controllo del possesso per i biancocelesti, che hanno la mano in pugno dall’inizio a, quasi, la fine. Diverse occasioni sprecate, ed un grande Scuffet chiudono la saracinesca dei rumeni, che però non trovano la rete che avrebbe riaperto la qualificazione. Gara che inizia abbastanza cattiva, con alcune ammonizione, ma nessun azione da gol importante. L’occasionissima della gara capita sui piedi di Vecino, che, nella stessa azione, per 3 volte, non riesce a trovare la rete da dentro ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Niente gol, poco spetaccolo, e passaggio del turno. Missione completata col minimo obiettivo per ladi Maurizio Sarri che, indelnel match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di2022/2023, pareggiano per 0-0 e raggiungono glidi finali. Controllo del possesso per i biancocelesti, che hanno la mano in pugno dall’inizio a, quasi, la fine. Diverse occasioni sprecate, ed un grande Scuffet chiudono la saracinesca dei rumeni, che però non trovano la rete che avrebbe riaperto la qualificazione. Gara che inizia abnza cattiva, con alcune ammonizione, ma nessun azione da gol importante. L’occasionissima della gara capita sui piedi di Vecino, che, nella stessa azione, per 3 volte, non riesce a trovare la rete da dentro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DSantanche : Le elezioni regionali sono state un test per il #GovernoMeloni, superato con ottimi risultati sia in Lazio che in L… - CarloCalenda : Congratulazioni e auguri di buon lavoro agli eletti del #TerzoPolo al Consiglio Regionale di Lazio e Lombardia. Ava… - matteosalvinimi : Le vittorie in Lombardia e Lazio sono solo l’inizio di un progetto di Italia per i prossimi 30 anni, che rimette al… - cambisedario : Nell'inferno della #ConferenceLeague.??. Avanti Lazio - firenzeviola_it : CONFERENCE, Avanti AEK, Lazio e Sheriff -