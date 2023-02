Lavoro: in Lombardia il 70% delle donne guadagna meno del partner (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Il 70% delle donne in Lombardia guadagna meno del partner. Lo rivela una ricerca condotta da BiblioLavoro, l'associazione culturale di Cisl Lombardia sulle donne, iscritte al sindacato sul tema del Lavoro al femminile. Divario salariale, insoddisfazione, totale responsabilità della gestione famigliare ed “equilibrismo” per far quadrare il bilancio tra dimensione professionale e personale: la vita delle lavoratrici lombarde è tutt'altro che 'smart'. Per quanto riguarda il senso del Lavoro, il salario è ancora avvertito come un necessario mezzo di indipendenza (per il 38, 2%) che viene prima della realizzazione personale (indicata solo dal 21,1% ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Il 70%indel. Lo rivela una ricerca condotta da Biblio, l'associazione culturale di Cislsulle, iscritte al sindacato sul tema delal femminile. Divario salariale, insoddisfazione, totale responsabilità della gestione famigliare ed “equilibrismo” per far quadrare il bilancio tra dimensione professionale e personale: la vitalavoratrici lombarde è tutt'altro che 'smart'. Per quanto riguarda il senso del, il salario è ancora avvertito come un necessario mezzo di indipendenza (per il 38, 2%) che viene prima della realizzazione personale (indicata solo dal 21,1% ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Oggi ho incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il Presidente della Region… - GiorgiaMeloni : Complimenti a @roccapresidente e @FontanaPres per la netta vittoria alle #elezioniregionali2023, sicura che daranno… - FontanaPres : L’orgoglio per il lavoro svolto, la responsabilità per la fiducia avuta: GRAZIE LOMBARDIA! - TV7Benevento : Lavoro: in Lombardia il 70% delle donne guadagna meno del partner - - Mepequenaolla : RT @GiorgiaMeloni: Oggi ho incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il Presidente della Regione Lom… -