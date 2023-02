Lautaro Martinez e l’ennesima serata no in Europa – TS (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lautaro Martinez continua il suo periodo di astinenza in Champions League nelle gare casalinghe. El Toro pare sentire la pressione di questa mancanza ASTINENZA EUROPEA – Ieri sera Lautaro Martinez ha mancato due volte l’appuntamento con il gol. Nel primo tempo l’occasione più clamorosa: su un cross delizioso di Dimarco, l’argentino ha mandato alto di testa. Nella ripresa, invece, ha mancato un assist al bacio di Lukaku. Il numero 10 non segna davanti ai propri tifosi in Champions League da 1218 giorni. L’ultimo acuto al 23 ottobre 2019, quando segnò contro il Borussia Dortmund. E il primo errore potrebbe avere una correlazione con questo lungo periodo di astinenza, che sembra pesare sulle spalle del capitano dell’Inter. Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023)continua il suo periodo di astinenza in Champions League nelle gare casalinghe. El Toro pare sentire la pressione di questa mancanza ASTINENZA EUROPEA – Ieri seraha mancato due volte l’appuntamento con il gol. Nel primo tempo l’occasione più clamorosa: su un cross delizioso di Dimarco, l’argentino ha mandato alto di testa. Nella ripresa, invece, ha mancato un assist al bacio di Lukaku. Il numero 10 non segna davanti ai propri tifosi in Champions League da 1218 giorni. L’ultimo acuto al 23 ottobre 2019, quando segnò contro il Borussia Dortmund. E il primo errore potrebbe avere una correlazione con questo lungo periodo di astinenza, che sembra pesare sulle spalle del capitano dell’Inter. Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

