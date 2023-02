L'attivista iraniana Masih Alinejad, diventata un'icona anche per la sua chioma riccia, sempre fermata da un fiore, è arrivata a Roma per chiedere di sostenere la rivoluzione del popolo iraniano che da 5 mesi combatte per la propria libertà (Di giovedì 23 febbraio 2023) Masih Alinejad giornalista e dissidente, in Usa dal 2009, e Hamed Esmaelion, portavoce dell’associazione vittime dei familiari del volo PS752, abbattuto l’8 gennaio 2020 su ordine dei Pasdaran, hanno parlato al Senato italiano, sono i due attivisti più temuti dalla teocrazia al potere nella Repubblica islamica dell’Iran. Ed entrambi sono arrivati a Roma per chiedere sostegno all’Italia sulle azioni da intraprendere contro Teheran anche in Europa. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 febbraio 2023)giornalista e dissidente, in Usa dal 2009, e Hamed Esmaelion, portavoce dell’associazione vittime dei familiari del volo PS752, abbattuto l’8 gennaio 2020 su ordine dei Pasdaran, hanno parlato al Senato italiano, sono i due attivisti più temuti dalla teocrazia al potere nella Repubblica islamica dell’Iran. Ed entrambi sono arrivati apersostegno all’Italia sulle azioni da intraprendere contro Teheranin Europa. ...

