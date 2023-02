L’associazione Partite Iva Campania scende in campo: “Il tempo della propaganda è finito” (Di giovedì 23 febbraio 2023) tempo di lettura: 2 minutiL’associazione Partite Iva Campania è apartitica, con più ventimila simpatizzanti, centinaia di iscritti e responsabili, operante in tutta la regione Campania, sul tutto il territorio nazionale, ha deciso nell’ultimo consiglio direttivo di fare un lavoro di confronto, in sinergia con tutti gli amministratori locali e i futuri amministratori in tutti i paesi della regione Campania, affinché in ogni paese della Campania sia data un impronta prioritaria alle micro imprese. “Categoria che – si legge in una nota a firma del presidente Salvatore Caraviello – per le politiche scellerate dell’Unione Europea, mondialistiche degli ultimi anni, ha subito i maggiori danni che la stanno portando all’estinzione. Dal dopo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)di lettura: 2 minutiIvaè apartitica, con più ventimila simpatizzanti, centinaia di iscritti e responsabili, operante in tutta la regione, sul tutto il territorio nazionale, ha deciso nell’ultimo consiglio direttivo di fare un lavoro di confronto, in sinergia con tutti gli amministratori locali e i futuri amministratori in tutti i paesiregione, affinché in ogni paesesia data un impronta prioritaria alle micro imprese. “Categoria che – si legge in una nota a firma del presidente Salvatore Caraviello – per le politiche scellerate dell’Unione Europea, mondialistiche degli ultimi anni, ha subito i maggiori danni che la stanno portando all’estinzione. Dal dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pifultimo4 : E comunque è bene spiegarlo una volta per tutte Il cortomuso allegri lo tira fuori per prlare di un campionato, in… - IlModeratoreWeb : L’Associazione 'Le Partite Iva Sicilia' chiede di dichiarare lo “Stato di crisi economica permanente ” -… - vioricagrecu_m : L'approccio umano e non quello tecnico Non più con vechi strumenti Cambiamenti per migliorare per tutti - sunday_ky : @DonDie_Sospeso @pws1970 @ZaLatan23 @ICazzotti Ah che bello Per non dover fare arbitrare 20 partite del Milan a Chi… -