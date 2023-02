Lasciate che i vessati vengano a me. De Laurentiis ha cambiato la forma, non la sostanza (Di giovedì 23 febbraio 2023) La razzente vittoria di martedì sera non sposta di una virgola Spalletti: “abbiamo il 50% di chance”. Continua a crescere l’entusiasmo. Ma per il Napoli non è cambiato nulla. Solo era questa estate. Solo è anche adesso. Con la piccola differenza che i “vattienti” sono stati accolti De Laurentiis con la stessa indulgenza che il padre riserva al figlio scemo. Nelle apparentemente dolci parole, il presidente come un attore consumato ha confezionato una supercazzola degna del Conte Mascetti. Li tratteggia come tanti piccoli Tommasini Cupiello impegnati, non con un pulcinella di carta e lo strummolo, ma con le quote delle scommesse e le formazioni del fantacalcio («È giusto che il tifoso dica la qualunque, il tifoso non sa»). Pontificano su questioni tattiche, sostituzioni e acquisti. Ma in realtà oltre che “gol”, quando la palla ha varcato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) La razzente vittoria di martedì sera non sposta di una virgola Spalletti: “abbiamo il 50% di chance”. Continua a crescere l’entusiasmo. Ma per il Napoli non ènulla. Solo era questa estate. Solo è anche adesso. Con la piccola differenza che i “vattienti” sono stati accolti Decon la stessa indulgenza che il padre riserva al figlio scemo. Nelle apparentemente dolci parole, il presidente come un attore consumato ha confezionato una supercazzola degna del Conte Mascetti. Li tratteggia come tanti piccoli Tommasini Cupiello impegnati, non con un pulcinella di carta e lo strummolo, ma con le quote delle scommesse e lezioni del fantacalcio («È giusto che il tifoso dica la qualunque, il tifoso non sa»). Pontificano su questioni tattiche, sostituzioni e acquisti. Ma in realtà oltre che “gol”, quando la palla ha varcato ...

