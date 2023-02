Lancia - Dal 2024 Ypsilon solo ibrida, nel 2026 inizia l'era elettrica (Di giovedì 23 febbraio 2023) I piani del gruppo Stellantis per la Lancia sono già tracciati: nel futuro arriveranno nuove auto elettriche pensate per risollevare un marchio che da parecchi anni offre un solo modello all'interno della propria gamma, la Ypsilon. Che negli anni si è costantemente aggiornata, abbracciando l'elettrificazione con le nuove versioni Hybrid, che hanno affiancato nei listini le bifuel a Gpl, nome in codice Ecochic. Il futuro delle tanto apprezzate versioni a gas, però, potrebbe non essere poi così roseo: presentando i risultati finanziari del 2022, il gruppo Stellantis ha confermato le strategie del marchio Lancia annunciando che dal 2024 tutta la gamma sarà elettrificata. Ciò vuol dire che oltre alle nuove elettriche che arriveranno nei prossimi anni, la Ypsilon sarà proposta ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 febbraio 2023) I piani del gruppo Stellantis per lasono già tracciati: nel futuro arriveranno nuove auto elettriche pensate per risollevare un marchio che da parecchi anni offre unmodello all'interno della propria gamma, la. Che negli anni si è costantemente aggiornata, abbracciando l'elettrificazione con le nuove versioni Hybrid, che hanno affiancato nei listini le bifuel a Gpl, nome in codice Ecochic. Il futuro delle tanto apprezzate versioni a gas, però, potrebbe non essere poi così roseo: presentando i risultati finanziari del 2022, il gruppo Stellantis ha confermato le strategie del marchioannunciando che daltutta la gamma sarà elettrificata. Ciò vuol dire che oltre alle nuove elettriche che arriveranno nei prossimi anni, lasarà proposta ...

