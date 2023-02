L’amore materno di Maria per Gesù nell’opera di Howtan Re (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sculture che ritraggono coppie di volti, raffiguranti un Gesù dai tratti decisi e delineati e Maria, caratterizzata invece da lineamenti impercettibili e celati da veli. E’ l’installazione ‘Mulier, Ecce Filius Tuus’ di Howtan Re, artista musulmano di origini iraniane. Molto affascinato dalle figure di Gesù e Maria, Howtan riesce a restituire l’esperienza del dolore che, nella sua drammaticità, traspare nello sguardo di Cristo sofferente che incrocia quello di sua madre, mentre risuonano le parole pronunciate sulla croce: ‘Donna, ecco tuo figlio’ (Gv 19, 26), con cui affida ogni uomo al suo amore materno. L’esposizione, che verrà presentata alla stampa venerdì 3 marzo alle ore 11,00 nella Sagrestia della Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sculture che ritraggono coppie di volti, raffiguranti undai tratti decisi e delineati e, caratterizzata invece da lineamenti impercettibili e celati da veli. E’ l’installazione ‘Mulier, Ecce Filius Tuus’ diRe, artista musulmano di origini iraniane. Molto affascinato dalle figure diriesce a restituire l’esperienza del dolore che, nella sua drammaticità, traspare nello sguardo di Cristo sofferente che incrocia quello di sua madre, mentre risuonano le parole pronunciate sulla croce: ‘Donna, ecco tuo figlio’ (Gv 19, 26), con cui affida ogni uomo al suo amore. L’esposizione, che verrà presentata alla stampa venerdì 3 marzo alle ore 11,00 nella Sagrestia della Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a ...

