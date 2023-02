L’amore di Napoli e Maradona, Kvaratskhelia da brividi: cosa ha detto sui tifosi (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato ai microfoni della UEFA rilasciando una lunga intervista. Tanti i temi trattati, tra cui L’amore che si respira in città e tra i tifosi per Maradona e il gioco del calcio. Ecco quanto evidenziato: Kvaradona? All’inizio mi sembrava incredibile sentire associato il mio nome ad una leggenda di tale calibro. Di certo non me l’aspettavo, ma mi ha dato una grande spinta. Non sapevo come reagire: dire ‘grazie’ o fare qualcos’altro? Ora a poco a poco mi sto abituando e devo dire che mi rende felice essere paragonato a un giocatore del genere, è una cosa incredibile. A Napoli la gente vive per il calcio, questa è la cosa che mi ha sorpreso di più. Non esco spesso, ma quando salgo e scendo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’attaccante del, Khvicha, ha parlato ai microfoni della UEFA rilasciando una lunga intervista. Tanti i temi trattati, tra cuiche si respira in città e tra ipere il gioco del calcio. Ecco quanto evidenziato: Kvaradona? All’inizio mi sembrava incredibile sentire associato il mio nome ad una leggenda di tale calibro. Di certo non me l’aspettavo, ma mi ha dato una grande spinta. Non sapevo come reagire: dire ‘grazie’ o fare qualcos’altro? Ora a poco a poco mi sto abituando e devo dire che mi rende felice essere paragonato a un giocatore del genere, è unaincredibile. Ala gente vive per il calcio, questa è lache mi ha sorpreso di più. Non esco spesso, ma quando salgo e scendo ...

