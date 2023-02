L’allarme di Kiev per un attacco di Mosca alla vigilia dell’anniversario di guerra: «Le truppe russe stanno preparando provocazioni al confine della regione di Chernihiv» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Domani, 24 febbraio, sarà trascorso un anno da quando Mosca ha dato il via all’offensiva contro Kiev. Secondo quanto riferito dal Comando operativo Nord dell’esercito ucraino su Facebook, le truppe russe stanno preparando provocazioni vicino al confine della regione di Chernihiv, nell’Ucraina settentrionale: «Questo è evidenziato dai dati dell’intelligence che hanno registrato il movimento di colonne militari con il personale che indossa uniformi senza segni di identificazione e simili a quelle delle Forze Armate ucraine». Nelle ultime ore, inoltre, nella zona occidentale della capitale ucraina, come riportato dal Kyiv Independent, è stata registrata una forte esplosione. ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Domani, 24 febbraio, sarà trascorso un anno da quandoha dato il via all’offensiva contro. Secondo quanto riferito dal Comando operativo Nord dell’esercito ucraino su Facebook, levicino aldi, nell’Ucraina settentrionale: «Questo è evidenziato dai dati dell’intelligence che hanno registrato il movimento di colonne militari con il personale che indossa uniformi senza segni di identificazione e simili a quelle delle Forze Armate ucraine». Nelle ultime ore, inoltre, nella zona occidentalecapitale ucraina, come riportato dal Kyiv Independent, è stata registrata una forte esplosione. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una forte esplosione è stata avvertita nella parte occidentale di Kiev, come riferisce un giornalista del Kyiv Inde… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Una forte esplosione è stata avvertita nella parte occidentale di Kiev, come riferisce un giornalista del Kyiv Independen… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: Una forte esplosione è stata avvertita nella parte occidentale di Kiev, come riferisce un giornalista del Kyiv Independen… - DQuotidiana : RT @Agenzia_Ansa: Una forte esplosione è stata avvertita nella parte occidentale di Kiev, come riferisce un giornalista del Kyiv Independen… - mariosalis : Forte esplosione a Kiev Una forte esplosione è stata avvertita nella parte occidentale di Kiev, come riferisce un… -