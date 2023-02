L’Agcom vuole vederci chiaro sul Festival

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Resa dei conti in Rai sulle furbate all’Ariston La Verità, di Giorgio Gandola, pag. 14 Finito di cantare a Sanremo, la Rai adesso balla. Il trattamento di favore ai Big Tech, le intemerate dei Ferragnez, il delirio distruttivo di Blanco sul palco dell’Ariston e le esibizioni omosessuali da Gay Pride sono finiti nel mirino delche non mostra alcuna intenzione di soprassedere. Ieri il consiglio direttivo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dato il via a un’istruttoria nei confronti dell’azienda e degli ospiti coinvolti, dopo aver preso atto «dell’ evidente gravità» dei fatti contenuti in numerosi esposti arrivati a contestare i comportamenti dei manager di viale Mazzini durante il. Ora saranno gli uffici a dover completare il dossier; si prevedono sanzioni (da 10.329 euro a 258.228) che potrebbero arrivare sulla testa ...