Lady Diana | quella volta che zittì la Regina Elisabetta davanti a tutti | retroscena inedito

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tra i tantisulla vita dine è appena emerso uno che ha lasciato senza parolei fan dell’amatissima Principessa. L’autobiografia di Harry, Spare – Il Minore, ha suscitato grande clamore per i pesanti attacchi del principe nei confronti dei suoi familiari più stretti, tra cui il re Carlo III e il principe William. Tuttavia, all’interno del volume di Harry sono contenuti anche passaggi molto dolci, in particolare quelli che riguardano sua madre, l’indimenticabile. Ad esempio, Harry ha raccontato che per anni è rimasto convinto che sua madre in realtà non fosse morta nel tragico incidente di Parigi e che prima o poi sarebbe tornata a prenderlo per portarlo via con sé. Ilsu...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : L’uomo non è mai andato sulla Luna, la #Juve non fa plusvalenze, la Terra è piatta, Calciopoli non è mai esistita,… - true_Sylvia : RT @xboobsrita: Questa foto di Lady Diana una delle più belle ?? - FilippoCarmigna : L’ex maggiordomo vuole rivelare tutti i segreti di Lady Diana - xboobsrita : Questa foto di Lady Diana una delle più belle ?? - alessgribaudo : @cjnnamonfalls magari tu fossi lady diana -

Nel 1997 mentre si pubblica va il primo libro di Harry Potter e a Parigi, sotto il tunnel dell'Alma, moriva, la NATO e l'Ucraina davano vita al NATO - Ukraine Council (NUC) e sempre dal ...Sono le nipoti di, figlie del fratello Charles. Erano nel front row di Alberta Ferretti di Michaela K. Bellisario L a Milano Fashion Week si tinge di aristocrazia. Eliza e Amelia Spencer, ...

Il royal look del giorno. Le nipoti di Lady D, Amelia e Eliza Spencer, animano la Milano Fashion Week Io Donna

L'ex maggiordomo vuole rivelare tutti i segreti di Lady Diana Elle

Lady Diana la sua storia: cuori spezzati La7

La lunga scia dei "revenge dress": da Lady D a Elisabetta Canalis la vendetta è un bel vestito la Repubblica

Lady Diana, il dramma vissuto con Carlo: “Non l’ha mai…” ARLEX

Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...La prima a farlo fu Lady Diana, che indossò il suo revenge dress mentre il Principe Carlo, in diretta tv nazionale, ammetteva la sua infedeltà. Il 29 giugno del 1994, alla Serpentine Gallery di Londra ...